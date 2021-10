Beurs Amsterdam gaat verder omhoog

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst geopend, waarmee wordt voortgeborduurd op de flinke plussen van een dag eerder. Het sentiment onder beleggers blijft positief, geholpen door goede kwartaalcijfers in de Amerikaanse bankensector.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een winst van 0,4 procent op 794,07 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 1067,03 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

ING was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,5 procent, gevolgd door verzekeraar Aegon die er 1,4 procent bijkreeg. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi stonden eveneens in het groen na de sterke winsten een dag eerder. Grootste daler was levensmiddelenconcern Unilever met een koersverlies van 0,6 procent.

Basic-Fit

In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een winst van 3,5 procent. ABN AMRO volgde met een plus van 1,8 procent. Apothekersbedrijf Fagron was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven met een min van 1 procent.

Bij de lokale fondsen daalde beddenverkoper Beter Bed 0,9 procent. De omzet en het orderboek zijn in het derde kwartaal gegroeid. Volgens topman John Kruijssen van Beter Bed ligt het bedrijf goed op koers met de uitvoering van de strategie in de periode tot en met 2025. Beleggers hadden wellicht op meer gehoopt.

Olie

In Londen opende de grote mijnbouwer Rio Tinto de boeken over de productie in het afgelopen kwartaal. Rio Tinto stelde daarbij de productieverwachtingen voor ijzererts in de regio Pilbara in het westen van Australië neerwaarts bij. Daarop daalde het aandeel 1,9 procent.

Later op de dag komen er nog kwartaalcijfers van de bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Verder worden gegevens gemeld over onder meer de winkelverkopen en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De euro was 1,1609 dollar waard, tegen 1,1584 dollar bij het slot van de handel in Europa een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 82,01 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 84,86 dollar per vat.