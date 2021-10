Nintendo verliest op beurs Japan na mager debuut nieuwe Switch

Computerspelletjesproducent Nintendo was vrijdag een opvallende verliezer op de beurs in Japan. Beleggers zetten het aandeel 0,5 procent lager na vooralsnog tegenvallende verkopen van de nieuwe Switch-console. De prijzige spelcomputer doet het qua verkopen in Japan veel minder dan zijn voorganger, vermoedelijk ook vanwege problemen met de productie waardoor er minder apparaten beschikbaar zijn. Tegenover het verlies van Nintendo stond een winst van concurrent Sony, die dik 2 procent won.

De Nikkei in Tokio ging met een winst van 1,8 procent op 29.071,00 punten het weekend in. Ook elders in Azië was het sentiment positief. Beleggers zijn nog altijd optimistisch gestemd door een sterke start van het kwartaalcijferseizoen. Verder trokken de markten zich op aan de positieve berichten over het herstel van onder andere de Amerikaanse economie, dat op schema blijft ondanks de zorgen over het naderende einde van de steunmaatregelen.

De aandelen van chipfabrikant TSMC stegen in Taipei bijna 5 procent. De Taiwanese onderneming kwam met beter dan verwachte resultaten en ook de vooruitzichten voor de rest van dit jaar stemden beleggers positief. Vanwege de grote vraag naar chips is TSMC zijn productiecapaciteit flink aan het vergroten. Het bedrijf trekt daarvoor tientallen miljarden uit.

Inflatie

Door de sterk stijgende prijzen, de problemen in de bevoorradingsketen en de energiecrisis als gevolg van de heropening van de economieën, wordt de druk op beleidsmakers van centrale banken steeds groter. Zij moeten mogelijk sneller dan verwacht ingrijpen om te voorkomen dat de inflatie uit de hand loopt. Dat leidde de laatste tijd tot wat onrust op de markten, maar de sterke winstcijfers van grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America en Citigroup zorgden voor vertrouwen.

De beurs in Hongkong stond 1,4 procent hoger na twee dagen dicht te zijn geweest. Ook in Sydney en Seoul was het beurssentiment positief. In China waren beleggers nog wat voorzichtig vanwege de zorgen over de economische groei die mogelijk wat vertraagt. De beurs in Shanghai noteerde 0,5 procent hoger.