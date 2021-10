Vrees voor stakingen in Italië door invoering coronapas

Italië maakt zich vrijdag op voor stakingen, nationale protesten en blokkades vanwege de invoering van een coronapas voor alle werknemers. Afgelopen weekend ontaardden protesten in Rome vanwege de pas al in ernstige rellen.

Het land voert vanaf vrijdag de coronapas voor alle werknemers in. Die moeten daarmee kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van het virus. Italianen kunnen zich als alternatief ook laten testen, maar daar moeten ze wel zelf voor betalen.

Meer dan 86 procent van alle Italianen ouder dan 12 jaar heeft inmiddels zeker één coronavaccinatie gehad en krijgt daarmee automatisch de coronapas. Er zijn volgens schattingen echter nog tot drie miljoen Italiaanse werknemers die ongevaccineerd zijn. Een woordvoerder van lobbyorganisatie Confetra meldt bijvoorbeeld dat ‘25 tot 30 procent’ van de 900.000 vrachtwagenchauffeurs, postbezorgers en magazijnmedewerkers die de organisatie vertegenwoordigt ongevaccineerd zijn.

Boete of geen salaris

In de haven van Trieste, een stad in het noordoosten van het land, hebben werknemers al gedreigd vrijdag te staken als zij zich niet gratis kunnen laten testen op het coronavirus. Volgens de BBC is slechts 40 procent van de 950 havenmedewerkers gevaccineerd. Medewerkers die geen coronapas hebben en zich niet hebben laten testen riskeren een boete van maximaal 1500 euro. Ook kunnen ze zonder salaris naar huis worden gestuurd.

Hoewel er vrijdag in Italië ‘chaos’ wordt verwacht vanwege stakend personeel, blijkt uit peilingen dat twee derde van de Italianen achter de verplichte coronapas staat.

De zogeheten groene pas is in Italië nu al een vereiste voor mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs werken of restaurants, musea of sportscholen bezoeken. De pas, oorspronkelijk bedoeld om reizen in de EU te vergemakkelijken, krijgt steeds meer toepassingen, ook in andere landen.