Abortusverbod blijft van kracht in Texas na uitspraak gerechtshof

Eerder deze week besloot het hof in een ‘tijdelijke beslissing’ al dat een verbod op de wetgeving, dat nog geen 48 uur eerder door rechter Robert Pitman was afgekondigd, zou worden vernietigd. Het U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit bleef donderdag bij de beslissing dat Pitman, een rechter in een lagere rechtbank, het verbod niet had mogen uitvaardigen.

Voor vrouwen in Texas betekent het dat abortussen na de zesde week van de zwangerschap verboden blijven in de zuidelijke staat. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot eerder al dat de wet tot een definitieve uitspraak wel van kracht mocht blijven. Volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 is abortus in de VS toegestaan tot de 24e zwangerschapsweek.

Opnieuw beroep aangetekend

De juridische strijd is nog niet voorbij. Er wordt waarschijnlijk opnieuw beroep aangetekend tegen de wet, waardoor het Amerikaanse Hooggerechtshof zich er opnieuw over moet buigen.

In allerlei staten waar de Republikeinen de meerderheid hebben in de parlementen wordt de laatste jaren geprobeerd om abortussen te verbieden of moeilijker te maken. De nieuwe wet in Texas verbiedt ook abortussen na incest en verkrachting. Alleen als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is, is afbreken van de zwangerschap toegestaan.