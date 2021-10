Herfstvakantie start voor regio noord en midden

Onder die regio’s vallen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Overijssel, een deel van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. De overige provincies hebben van 23 oktober tot en met 31 oktober vrij. Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs moeten zich aan de data houden, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen zelf hun vakantiedata.

Reisorganisatie TUI liet eerder al weten veel boekingen voor zonbestemmingen te krijgen vanuit Nederland. Volgens het bedrijf trekt het reisverkeer weer aan nu veel beperkingen tegen het coronavirus zijn opgeheven. Vliegveld Airport Weeze, dat net over de grens bij Venray in Duitsland ligt en doorgaans ook veel gebruikt wordt door Nederlanders, gaf ook aan een toename van het aantal reizigers te verwachten die de vakantie gebruiken om naar de zon te vliegen of familie of vrienden te bezoeken. Wat daarbij helpt is dat de coronamaatregelen in landen rond de Middellandse Zee onlangs zijn versoepeld en er steeds meer mensen zijn gevaccineerd.

Binnen Europa hebben de landen Polen, Tsjechië en Malta kleurcode groen, daarnaast gelden ook voor Saba en Sint-Eustatius groene reisadviezen. Er worden verschillende coronaregels gehanteerd om het land binnen te komen, maar voor al deze landen geldt dat er geen aanvullende maatregelen zijn voor een reiziger die daarvandaan terugkomt naar Nederland, zoals het laten zien van een coronabewijs of quarantaineplicht. Wel wordt altijd aangeraden na het reizen een zelftest te doen.