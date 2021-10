Suriname overweegt verplichte prik bij lage vaccinatiegraad

Suriname overweegt vaccinatie tegen corona verplicht te stellen als de vaccinatiegraad laag blijft. Hoewel een verplichting nu nog niet aan de orde is, wilde Javier Asin van het Surinaamse vaccinatieprogramma het donderdagavond tijdens de wekelijkse coronapersconferentie in Paramaribo ‘onder bepaalde omstandigheden’ niet uitsluiten.

De regering is al enige tijd bezig daarvoor een wet voor te bereiden. ‘De wet is in voorbereiding zodat vaccinatie verplicht kan worden wanneer het nodig is om mensen te beschermen’, aldus vaccinatiecoördinator Asin die eraan toevoegde dat het ‘hopelijk niet nodig’ is. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat onze vaccinatiecampagne voldoende is. Maar de druk is wel zeer ernstig. We willen voorkomen dat we hier dezelfde situatie krijgen als in India en Brazilië waar de lijken in de open lucht op brandstapels verbrand werden.’

Volgens arts Soenita Nannan Panday-Gopisingh is de bereidheid van Surinamers om zich te laten vaccineren in de afgelopen periode toegenomen. Volgens de laatste cijfers heeft de helft van de 480.000 inwoners die voor vaccinatie in aanmerking komen een eerste prik gehad. Een kleine 38 procent heeft twee prikken gehad.

In Suriname zitten bijna 1900 met corona besmette mensen thuis in quarantaine. Arts Meredith Cameron vertelde tijdens de persconferentie over de lastige afwegingen die zij tijdens haar werk soms moet maken omdat er momenteel maar 180 zuurstofapparaten beschikbaar zijn. ‘Het komt voor dat vijf mensen in een huis het moeten doen met één zuurstofapparaat. Ook moet ik soms de zuurstofconcentrator meenemen omdat iemand anders het harder nodig heeft’, vertelde Cameron.