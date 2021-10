In Rotterdam Delfshaven is in de nacht van donderdag op vrijdag een man neergeschoten. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De schietpartij vond rond 00.30 uur plaats op de 1e Schansstraat. Er is niemand aangehouden. Volgens de politie zou na het incident een man zijn weggerend.