Bijval EU-voorman voor Rutte in twitterruzie met premier Slovenië

De harde aanvaring tussen Rutte en Janša donderdag, waarbij de Sloveense ambassadeur in Den Haag op het matje moest komen, was al ongebruikelijk. Dat Michel zich over de kwestie uitspreekt is al even zeldzaam. Michel ontvangt Rutte, Janša en de andere regeringsleiders van de EU volgende week in Brussel voor een Europese top.

Janša wekte de woede van Rutte en de voorzitter van het Europees Parlement met een tweet waarin D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld en een aantal collega's werden afgeschilderd als pion in een linkse samenzwering. Rutte noemde dat "totaal ongepast en smakeloos", waarna Janša de Nederlandse premier opriep zich "met zijn eigen zaken" te bemoeien.

"Leden van het Europees Parlement moeten vrij van iedere druk hun werk kunnen doen", twittert Michel. "Wederzijds respect" tussen de EU-instellingen en de EU-leiders is "de enige weg vooruit".