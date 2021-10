CBS: meer shoppers online, maar ook meer klachten

Het aantal mensen dat online aankopen doet, groeit gestaag. Parallel aan het onlineaankoop-gedrag groeit ook het aantal klachten over de aanschaf via het wereldwijde web, vooral over levertijden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek onder 6000 mensen van 12 jaar en ouder in de periode april tot juli dit jaar.

Ruim driekwart van de ondervraagden deed in de meetperiode een aankoop online. Dat betekende volgens het CBS een groei met 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Veelal ging het om de aankoop van schoenen, kleding en accessoires. Daarnaast zei ongeveer de helft van de ondervraagden maaltijden bij restaurants, fastfoodketens of cateraars online te hebben besteld. Verderop in de lijst volgen meubels, woonaccessoires, tuinartikelen, cosmetica en sportartikelen. De aanschaf van kleding, schoenen en maaltijden groeiden ook het snelst in vergelijking met een jaar eerder.

Verder komt naar voren dat mensen ook steeds meer geld uitgeven aan aankopen online. Van de mensen die online shopten zei meer dan een kwart 500 euro of meer uit te hebben gegeven. Dat bedrag gold een jaar geleden voor ruim een vijfde van de ondervraagden. Mannen geven meer uit dan vrouwen, becijferde het CBS. Ongeveer 30 procent van de mannelijke onlineshoppers deed dat voor een bedrag van minstens 500 euro. Bij de vrouwen was dit 22 procent.

Binnen de groep 25 tot 45-jarigen is kopen via internet het populairst. Bijna 90 procent van die groep waagde zich aan onlineaankopen. Verder viel de stijging op bij de groep 65-plussers. In de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar steeg het percentage van mensen die online aankopen deed van 59 naar 68 procent. Bij de 75-plussers ging dit van 25 naar 35 procent.

Van de kopers online had 56 procent een klacht. Ook dit percentage nam toe afgezet tegen de 51 procent een jaar eerder. Naast klachten over te late leveringen, 40 procent klaagde daarover, ging het om technische problemen bij het bestellen of betalen. Ook werden wel eens verkeerde spullen geleverd of waren deze beschadigd. Ook werd geklaagd over het niet kunnen vinden van de garantievoorwaarden.

Mensen die geen online aankopen doen gaven veelal aan liever fysiek naar de winkel te willen, zodat ze de producten zelf konden zien. Daarnaast was er gewoonweg geen behoefte en speelden de bezorgdheid over de cyberveiligheid en het niet willen afgeven van persoonlijke gegevens een rol.