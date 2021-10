Amerikaanse experts positief over boostershot Moderna

Een expertgroep van de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA vindt het verstandig om 65-plussers en andere risicogroepen in de VS een boosterprik van Moderna te geven. De FDA keurde eerder al zo’n extra inenting goed van het Pfizer/BioNTech-vaccin voor dezelfde groep. De tientallen miljoenen mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn daardoor volgens onderzoek beter beschermd tegen het coronavirus.

De onafhankelijke experts buigen zich ook over de vraag of Amerikanen die zijn gevaccineerd met het coronavaccin van het Nederlandse Janssen in aanmerking moeten komen voor een boostershot. Daar komt vrijdag duidelijkheid over. Na andere adviezen volgt later deze maand een officieel besluit.

De genoemde vaccins zijn de enige die in de VS zijn goedgekeurd.