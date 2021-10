Acteursprijs Televizier wederom voor Elise Schaap

Voor het derde jaar op rij heeft Elise Schaap de Televizier-Ster voor beste acteur/actrice in de wacht gesleept. Ze versloeg donderdag tijdens het Televizier-Gala in Amsterdam oud-winnares Angela Schijf en Undercover-collega Frank Lammers.

Schaap was het afgelopen jaar wederom te zien in de Netflix-hit Undercover en speelde ook een rol in de daaruit afgeleide film Ferry. Ook speelde de actrice rollen in onder meer de TV Kantine en Nieuw Zeer.

Met drie prijzen is Schaap nu recordhoudster in de categorie voor beste acteur/actrice, die sinds 2016 wordt uitgedeeld. In de eerste twee jaar ging het nog om twee prijzen; een voor beste acteur en een voor beste actrice.