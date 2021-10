Songfestival levert Nikkie de Jager Televizier-Ster op

Nikkie de Jager is de winnares van de Gouden Televizier-Ster voor beste presentatrice geworden. Ze kreeg de prijs donderdag tijdens het Gouden Televizier-Gala in Theater Carré in Amsterdam. De overige genomineerden waren Hélène Hendriks en Marieke Elsinga.

De Jager maakte in mei in binnen- en buitenland indruk toen ze naast Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit het Eurovisie Songfestival in Rotterdam mocht presenteren. Naast het songfestival was De Jager, ook bekend als YouTuber NikkieTutorials, afgelopen jaar te zien als presentatrice van het jeugdprogramma Make-Up Cup en was ze jurylid in de Videoland-show Glow Up en het eenmalige RTL-dragqueenprogramma Make Up Your Mind.

Chantal Janzen mocht dit jaar niet meedingen naar de Televizier-Ster Presentatrice. De recordhoudster met zes maal winst won de afgelopen drie jaar op rij en moet volgens de reglementen daardoor een jaartje overslaan.