Yellen: IMF en Wereldbank riskeren gezichtsverlies na schandaal

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank riskeren reputatieschade op te lopen door een schandaal rond een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Als er niet snel wordt ingegrepen om de integriteit beter te beschermen, dreigt volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, het vertrouwen in de twee instituties af te brokkelen.

Yellen verwijst naar een uitgebreid onderzoek naar de huidige IMF-topvrouw Kristalina Georgieva. Een advocatenkantoor onderzocht haar handelen als hoge bestuurder bij de Wereldbank en stelde dat ze in 2017 druk had uitgeoefend om China hoger te laten eindigen in een ranglijst van aantrekkelijke landen voor bedrijven. Georgieva heeft de beschuldigingen zelf altijd fel tegengesproken. Deze week besloot het bestuur van IMF dat de Bulgaarse mocht aanblijven als hoogste baas van het fonds.

Maar de Verenigde Staten vinden dat de hele kwestie zorgelijke punten heeft blootgelegd. Resultaten van het integriteitsonderzoek ‘kunnen het vertrouwen in de internationale financiële instituties aantasten als er geen rigoureuze maatregelen worden genomen voor meer verantwoordelijkheid, het beschermen van integer onderzoek en het voorkomen van wangedrag’, schrijft Yellen naar aanleiding van de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank van deze week.

Eerder deze week zei Yellen al dat het onderzoek door het advocatenkantoor ‘aanleiding geeft tot legitieme zorgen’. Op een persconferentie verwees Georgieva vragen over de nieuwe uithaal door naar de Zweedse minister van Financiën, Magdalena Andersson, die ook de belangrijkste stuurgroep binnen het IMF voorzit. Zij liet weten dat Georgieva de unanieme steun krijgt van het volledige IMF-bestuur.