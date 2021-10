Mensen kunnen besmetting nu zelf doorgeven via CoronaMelder

Mensen die met corona zijn besmet, kunnen via de app CoronaMelder op hun telefoon zelf meteen actie ondernemen om anderen te waarschuwen bij wie ze langere tijd in de buurt zijn geweest. Ze kunnen hun eigen positieve testuitslag van de GGD op de website Coronatest.nl inzien en daarna op de site een speciale code invoeren die in de CoronaMelder-app staat. Tot nu toe was dit een taak van de GGD tijdens het bron- en contactonderzoek.

Op deze manier worden mensen volgens het ministerie van Volksgezondheid eerder gewaarschuwd en dat is belangrijk omdat de 1,5 meterregel is afgeschaft. Driekwart van de mensen die een coronatest hebben aangevraagd nadat ze via de CoronaMelder een melding hadden gekregen, is volgens VWS nog niet bekend geworden in het bron- en contactonderzoek van de GGD.

De tijdwinst is alleen te halen bij mensen die de CoronaMelder hebben gedownload. Dat heeft volgens het departement een derde van de bevolking gedaan, sinds de lancering in oktober vorig jaar. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de app nog ‘aan’ hebben staan, omdat ze bluetooth ook geactiveerd moeten hebben.