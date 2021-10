Zestien mensen opgepakt na klimaatdemonstraties in Den Haag

In Den Haag zijn donderdag verspreid over de stad zestien mensen aangehouden tijdens klimaatdemonstraties. Zij zijn aangehouden nadat ze meerdere oproepen om te vertrekken hadden genegeerd, aldus de politie. Klimaatactivisten hadden zich onder meer met hun handen vastgelijmd aan de stoeptegels voor de partijkantoren van het CDA, D66 en de VVD. Iedereen is inmiddels weer los, meldt een woordvoerder van de politie.