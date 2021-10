‘Aanval’ Sloveense premier op D66’er is EU-parlement te gortig

Janša en In ‘t Veld ruzieden al vaker, maar de Sloveense premier keert zich opnieuw tegen de Nederlandse nu zij een delegatie leidt van Europarlementariërs op inspectie in Slovenië. Ze komen nagaan of de Sloveense rechtsstaat onder Janša inderdaad afglijdt. De premier ziet er ongewenste bemoeienis in van een linkse kliek die erop uit is hem beentje te lichten.

De verwoede twitteraar en Trump-adept Janša opende woensdag opnieuw de aanval op In ‘t Veld. Hij retweette onder meer een tweet waarin de D66’er voor ‘marionet van George Soros’ wordt versleten. Die rijke filantroop beschouwen Janša en geestverwanten zoals de Hongaarse premier Orbán als grote aanjager van een progressieve samenzwering. Vroegere en huidige Europarlementariërs van PvdA en GroenLinks en wijlen een VVD-Europarlementariër zouden ook in Soros’ zak zitten.

De Sloveense regering is dit halfjaar voorzitter van de EU, van wie doorgaans een diplomatieke, bemiddelende opstelling wordt verwacht. Maar van die ongeschreven regel trekt Janša zich niets aan.

‘We roepen premier Janša dringend op om te stoppen met de provocaties tegen leden van het Europees Parlement’, twittert voorzitter David Sassoli. Zulke aanvallen raken ook de EU-burgers die hen hebben gekozen, waarschuwt hij.