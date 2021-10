AEX mede dankzij winst Adyen, ASML en Besi fors in de plus

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag over een breed front gestegen en eindigde fors in de plus. Daarbij werd de AEX-index geholpen door winsten van chipbedrijven ASML, ASMI en Besi en van betalingsbedrijf Adyen. De Nederlandse chipfondsen profiteerden mogelijk van een gunstige cijferupdate van het Taiwanese chipconcern TSMC.