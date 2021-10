Passagiersaantallen Schiphol krabbelen op, herstel is nog ver weg

Schiphol verwerkte in september veel meer vliegpassagiers dan in dezelfde maand vorig jaar, maar het aantal is nog altijd veel lager dan voor de coronacrisis. Binnen de Europese Unie is reizen dankzij het coronapaspoort gemakkelijker geworden, maar voor veel andere landen gelden nog altijd reisbeperkingen.

Vorige maand deden bijna 3,4 miljoen passagiers de grootste luchthaven van Nederland aan. Dat is een stijging van 152 procent ten opzichte van september 2020. Maar in september 2019, toen er van Covid-19-maatregelen nog lang geen sprake was, verwelkomde Schiphol 6,5 miljoen reizigers.

Het totale aantal vluchten steeg in september op jaarbasis met 35 procent tot ruim 30.000. Ook de hoeveelheid luchtvracht die via Schiphol werd vervoerd, steeg ten opzichte van vorig jaar, maar veel minder hard dan de passagiersaantallen. Dat komt omdat er gedurende de coronacrisis nog wel veel extra vraag naar vrachtvluchten was.