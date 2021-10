Ruim vier op de vijf coronapatiënten op ic is ongevaccineerd

De overgrote meerderheid van de coronapatiënten die recent op de intensive care zijn beland, was niet gevaccineerd tegen het virus. Het RIVM becijfert dat 83 procent van de ic-patiënten die tussen 1 september en 3 oktober werden opgenomen, en van wie de vaccinatiestatus duidelijk is, ongevaccineerd was. Een minderheid van 16 procent was volledig gevaccineerd en kwam desondanks ernstig ziek op de ic terecht, 1 procent was deels gevaccineerd.