Rapport: stroombehoefte industrie stijgt enorm door verduurzaming

Een werkgroep die betrokken is bij het Klimaatakkoord heeft diverse onderzoeksbureaus een zogeheten routekaart laten opstellen. Daarin wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de industrie op grote schaal te elektrificeren. Een van de belangrijkste punten is dat veel meer groene stroom nodig zal zijn dan er nu is. ‘Als we de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie drastisch willen verlagen door te elektrificeren, dan is er enorm veel extra opwekcapaciteit nodig’, klinkt het. Die extra stroombehoefte zou kunnen oplopen tot 130 terawattuur in 2050. Ter vergelijking: volgens CBS-cijfers verbruikte Nederland vorig jaar in totaal 111 terawattuur aan stroom.

Die extra stroom moet wel CO2-vrij zijn om zoden aan de dijk te zetten. De opstellers van het rapport pleiten ervoor om de komende jaren nog veel windmolens op de Noordzee te bouwen. Ook meer omstreden energiebronnen als kernenergie en biomassa worden genoemd als CO2-vrije bronnen die van pas kunnen komen.

Gunstig gelegen

Volgens de routekaart zou de industrie voor 2030 al voor minimaal 30 terawattuur moeten elektrificeren. Daarvoor zouden de subsidiepotten voor verduurzaming meer ruimte moeten gaan bieden, stellen de onderzoekers. Ook aan de netwerken voor stroom en waterstof moet volgens hen snel worden gewerkt: ‘Uiterlijk in 2022 zijn beslissingen nodig over aanvullende grootschalige verzwaring van de elektriciteitsnetten en verdere versterking van de landelijke waterstofinfrastructuur’.

De opstellers vinden dat Nederland wel ‘goed is gepositioneerd’ om de industrie te laten overstappen op elektriciteit. Zo is ons land gunstig gelegen, want op zee is veel plek voor windturbines. Onder de grond ligt al een uitgebreid aardgasnetwerk, dat ook voor waterstof kan worden gebruikt. ‘Nederland heeft daarmee een unieke kans om voorop te lopen, waarbij het gebruikmaakt van zijn hoogopgeleide beroepsbevolking, hoogwaardige kennisbasis en grote innovatiekracht op het terrein van energie en industrie’, aldus de onderzoekers.

Het advies is opgesteld door TKI Energie en Industrie, DNV en TNO en donderdag overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.