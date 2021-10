Sinds WO II was geen kabinet zo lang demissionair als Rutte III

Sinds de Tweede Wereldoorlog is geen enkel kabinet zo lang demissionair geweest als het huidige kabinet Rutte III. Dat heeft het Montesquieu Instituut voor parlementaire geschiedenis becijferd. Rutte diende op 15 januari van dit jaar het ontslag in van zijn ploeg. Dat is deze donderdag 273 dagen geleden.

Het record was in handen van het kabinet van Joop den Uyl dat in 1977 na vier moeizame jaren viel vanwege een meningsverschil over grondpolitiek. Dat kabinet werd na 272 dagen opgevolgd door het eerste kabinet-Van Agt. Toch komt de langste formatie in Nederland niet voor rekening van dat kabinet, maar voor het kabinet-Rutte III zelf. Toen dat in 2017 officieel van start ging, was dat 225 dagen na de verkiezingen.

Het ziet ernaar uit dat ook het formatierecord dit jaar verbroken gaat worden, merkt het Montesquieu Instituut op. Als de onderhandelende partijen er op woensdag 27 oktober nog niet uit zijn, duurt deze formatie langer dan die van 2017.

Momenteel wordt onderhandeld door VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat is dezelfde verzameling partijen als vorige keer tot een coalitie kwam. Hoewel er al lange tijd gepraat wordt, zijn de inhoudelijke gesprekken pas vorige week begonnen. Tot er een nieuw kabinet zit, wordt de zittende ploeg van Rutte geacht geen nieuw beleid te maken en alleen lopende zaken af te handelen. Dat leidt tot allerlei maatschappelijke en politieke irritatie omdat er nog veel problemen liggen die opgelost moeten worden, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire en de stikstofcrisis.