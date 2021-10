Pizzaketen Domino’s Pizza blijft meer vestigingen openen. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf opende in het afgelopen kwartaal 323 nieuwe zaken. In de Verenigde Staten kwamen er 45 nieuwe locaties bij en internationaal 278. In totaal zijn er nu wereldwijd meer dan 18.300 vestigingen van het pizzamerk in meer dan negentig landen, waaronder Nederland.

De grootste pizzaketen ter wereld verkocht in het derde kwartaal voor bijna 4,1 miljard dollar aan pizza’s, omgerekend 3,5 miljard euro. De wereldwijde verkopen namen met 10 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Van het verkoopbedrag werd 2 miljard dollar in de VS behaald en 2,1 miljard dollar elders in de wereld. Het overgrote deel van de vestigingen wordt gerund door franchisenemers.

In Nederland heeft Domino’s Pizza meer dan driehonderd vestigingen. Dit jaar werden twintig nieuwe locaties geopend in Nederland om zo in te spelen op de groeiende vraag naar bezorgmaaltijden tijdens de coronacrisis. Domino’s Pizza is sinds 1989 in ons land gevestigd.