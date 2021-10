Doden in Beiroet bij protest over onderzoek havenexplosie

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zes mensen doodgeschoten bij een protest tegen de rechter die onderzoek doet naar de havenexplosie van vorig jaar. Een aantal slachtoffers is in het hoofd geraakt, meldt binnenlandminister Bassam Mawlawi.

Onder de doden is een 24-jarige vrouw die thuis werd geraakt door een verdwaalde kogel. Het Libanese Rode Kruis meldt dat zeker dertig mensen gewond zijn geraakt. Er werden massaal schoten gelost. Het is niet duidelijk wie achter de schietpartij zit en wat het motief is.

Met het protest, dat door de sjiitische Hezbollah en Amal was georganiseerd, werd opgeroepen tot het vertrek van de rechter Tarek Bitar. Die is volgens hen vooringenomen. Twee ex-ministers hadden van de week een klacht tegen hem ingediend omdat ze een ‘transparante en eerlijk rechter’ wilden. De klacht werd door de rechtbank afgewezen. Het onderzoek kwam wel voor de tweede keer in een maand tijd kort stil te liggen.

Bij de explosie in de haven van Beiroet vielen meer dan tweehonderd doden en vele duizenden gewonden. De schade in de ruime omgeving was enorm. De politiek wordt nalatigheid verweten, omdat het ontplofte ammoniumnitraat al jaren in de haven lag voordat de explosie plaatsvond. Nabestaanden vinden dat het onderzoek niet snel genoeg verloopt. Zij zeggen dat functionarissen het onderzoek constant belemmeren.