Vrachtwagenchauffeur die agent doodreed naar Pieter Baan Centrum

De 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant (Zuid-Holland) die ervan wordt verdacht opzettelijk een motoragent te hebben doodgereden, wordt voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten tijdens een tussentijdse zitting, waarbij verdachte Willem M. niet aanwezig was.

De advocaat van M. verzette zich tegen de verplichte opname van zijn cliënt. Hij is van mening dat M. ook in de gevangenis door een psychiater en psycholoog kan worden onderzocht. Daar ging de rechtbank niet in mee. De rechtbank wil ‘een zo grondig mogelijke analyse’ van de persoonlijkheid van M.

De vrachtwagenchauffeur reed op 7 juli motoragent Arno de Korte (47) aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het slachtoffer gaf de verdachte een stopteken nadat die door rood zou zijn gereden. Daarna zou de chauffeur de agent hebben aangereden en hem volgens de officier van justitie honderden meters hebben meegesleurd. De vrachtwagenchauffeur is daarna doorgereden.

Doodslag

Het Openbaar Ministerie zegt dat M. het slachtoffer met opzet heeft aangereden en verdenkt hem voorlopig van doodslag. Of M. ook voorbedachte raad verweten kan worden, is nog niet duidelijk; al heeft het OM daar wel aanwijzingen voor. De officier van justitie vertelde over de rancune bij de chauffeur. Volgens een getuige heeft hij gezegd ‘dat hij bij een volgende controle een agent dood zou rijden’.

De advocaat van M. bestrijdt dat sprake zou zijn van opzet. Hij sprak van een noodlottig ongeval. Hij mag daarvoor vijf getuigen oproepen die binnenkort door de onderzoeksrechter worden gehoord.