Pakistan International Airlines stopt met vluchten naar Kabul

De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij was het enige bedrijf dat regelmatig internationale vluchten naar Kabul uitvoerde, al gebeurde dat slechts in beperkte mate. PIA bracht dinsdag nog 46 Afghanen op de Nederlandse evacuatielijst naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

De beslissing om met de vluchten te stoppen komt op het moment waarop de Taliban PIA heeft opgeroepen de hoge ticketprijzen te verlagen. Ze zouden moeten dalen naar het niveau van voor de val van de door het Westen gesteunde regering. De Taliban dreigden met het stopzetten van de vluchten.

De Taliban grepen halverwege augustus de macht in Afghanistan, bijna twintig jaar nadat ze werden verdreven door buitenlandse troepen. Die militairen rondden in augustus hun aftocht uit het land af. In de laatste weken evacueerden ze via de lucht ongeveer 120.000 mensen. Dat waren naast eigen burgers ook bijvoorbeeld tolken die voor hen hadden gewerkt.

Het is sinds het vertrek van de buitenlandse strijdkrachten moeilijk om achterblijvers het land uit te krijgen. Er vinden nog maar zeer beperkt evacuaties plaats. Tolken en andere mensen die risico lopen onder het nieuwe regime duiken massaal onder uit angst voor hun leven.