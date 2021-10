Rusland hervat commerciële vluchten naar Nederland vanaf november

Rusland hervat de commerciële vluchten naar Nederland vanaf 9 november. Buitenlandse vluchten waren een tijd lang volledig verboden vanwege de coronamaatregelen. Nu worden die regels versoepeld en is het mogelijk naar steeds meer landen te vliegen.

Zweden, Noorwegen, Slovenië, Tunesië, Oman, Iran en Thailand zijn ook toegevoegd aan de Russische lijst van veilige landen. Het stoppen van de vluchten was een flinke klap voor de Russische luchtvaartsector, maar die is aan het herstellen nu steeds meer vluchten mogelijk zijn.

Nederland raadt mensen nog steeds af naar Rusland te reizen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen en sterfgevallen door het coronavirus stijgt met recordsnelheid in het land. Donderdag kwamen er ruim 31.000 nieuwe infecties bij en 986 doden. Het Kremlin overweegt om weer strenge coronamaatregelen in te stellen. De vaccinatiegraad is volgens de regering ‘onacceptabel laag’.