Publiek reageert nauwelijks op lokbus met drugsproductie-spullen

Een bus met vaten en spullen voor de productie van synthetische drugs die de politie op een aantal locaties heeft neergezet, lijkt nauwelijks te zijn opgemerkt door het publiek. De lokbus stond de afgelopen weken onder meer in bosrijk gebied in Ommen, Dalfsen en Staphorst. Het aantal mensen dat de bus zag, verdacht vond en de politie waarschuwde, is op de vingers van twee handen te tellen.

‘Met de actie willen gemeenten en politie het bewustzijn, maar vooral de meldingsbereidheid vergroten’, aldus de politie donderdag. ‘Zeker in de buitengebieden zijn extra ogen en oren essentieel. Deze gebieden zijn vaak kwetsbaar en interessant voor criminelen. Die kunnen hier veelal ongezien hun gang gaan.’

‘In dit lokbusje zaten vaten en gasmaskers’, zegt een woordvoerder. ‘Dit kan wijzen op een drugslab bij u in de buurt. Er is dan bijvoorbeeld kans op explosie- en brandgevaar.’

Verschuiving

In weilanden, bossen en ander natuurgebied wordt geregeld afval van hennepplantages en drugslabs gedumpt. Daarbij is volgens de politie sprake van een verschuiving van Noord-Brabant en Limburg naar Oost-Nederland.

De lokbus is al vaker ingezet om het publiek te waarschuwen, vooral in Brabant. De politie doet dat omdat het aantal dumpingen van drugsafval in natuurgebieden enorm is toegenomen.