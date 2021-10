Beurzen zetten opmars voort dankzij rally techaandelen

De Europese beurzen wisten donderdag de opmars voort te zetten, mede dankzij de aanhoudende rally in de chip- en technologiesector. Beleggers schoven de zorgen over de oplopende inflatie en stijgende grondstofprijzen aan de kant en pikten de recent afgestrafte techaandelen weer op. Ook het vooruitzicht dat de Amerikaanse Federal Reserve mogelijk volgende maand al gaat beginnen met de afbouw van de coronasteun om de inflatie te beteugelen, lijkt beleggers niet af te schrikken.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,3 procent op 787,60 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1063,45 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent.

ASML ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een plus van 3,2 procent. De Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van de chipmachinemaker, zag de winst in het derde kwartaal flink stijgen door de sterke wereldwijde vraag naar chips en de tekorten aan halfgeleiders.

Adyen

Ook fintechbedrijf Adyen (plus 2,7 procent) stond in de kopgroep van de AEX. Staalproducent ArcelorMittal profiteerde van een adviesverhoging door Credit Suisse en dikte 2,6 procent aan. Verffabrikant AkzoNobel sloot de rij met een verlies van 1,8 procent door een verkoopadvies van Jefferies.

TomTom (plus 0,4 procent) werkte een eerder fors koersverlies weg. Het bedrijf zag de omzet dalen in het derde kwartaal en leed opnieuw verlies. De navigatiespecialist blijft last houden van de chiptekorten waardoor er minder auto’s geproduceerd worden. Daardoor is er ook minder vraag naar de navigatieapparatuur van TomTom. Het bedrijf denkt nu dat de jaaromzet aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 500 miljoen tot 530 miljoen euro zal uitkomen.

NSI

NSI klom 1,1 procent. Het vastgoedfonds zag de netto-huurinkomsten stijgen en boekte een hoger resultaat in het derde kwartaal. Op de lokale markt won RoodMicrotec 6 procent. De chiptoeleverancier verhoogde zijn verwachtingen na een sterk derde kwartaal.

In Parijs steeg Publicis Group dik 2 procent. Het Franse reclamebedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar dankzij een sterke vraag naar digitale advertenties in het afgelopen kwartaal. De Britse detacheerder Hays won 3 procent in Londen na een positieve handelsupdate.

De euro was 1,1612 dollar waard, tegen 1,1576 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 81,45 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent duurder, op 84,24 dollar per vat.