IEA: grotere olievraag in wereld door energiecrisis

Vanwege tekorten aan gas en steenkool in Europa en Azië en de hoge prijzen voor die grondstoffen stappen energiebedrijven over op aardolie om de productie op gang te houden. Dat jaagt weer de olieprijzen verder aan die inmiddels de hoogste niveaus in jaren hebben bereikt. Het IEA denkt dat de vraag dit jaar groter zal dan het aanbod op de oliemarkt.

De denktank in Parijs verwacht nu dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 5,5 miljoen vaten per dag zal stijgen naar 96,3 miljoen vaten per dag (van 159 liter). Voor volgend jaar rekent het agentschap op een toename met 3,3 miljoen vaten per dag naar dagelijks 99,6 miljoen vaten. Daarmee zou de olievraag weer hoger moeten liggen dan voor de coronapandemie, aldus het IEA.

Sterk stijgende inflatie

Die hogere energieprijzen zorgen ook voor een sterk stijgende inflatie, wat het economisch herstel in de wereld van de coronacrisis kan ondermijnen omdat bijvoorbeeld de koopkracht van consumenten wordt verzwakt. Ook hebben bedrijven vanwege de hoge energieprijzen of stroomtekorten productie verlaagd of stilgelegd.

Het energiebureau verwacht wel dat het aanbod deze maand scherp zal toenemen omdat de Amerikaanse olieproductie weer herstelt van de gevolgen van de orkaan Ida en de olie-alliantie OPEC+ de productie geleidelijk aan het opvoeren is.