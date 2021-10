China stuurt nieuwe bemanning naar ruimtestation Hemels Paleis

China stuurt drie nieuwe bemanningsleden naar zijn ruimtestation. Ze moeten het Hemels Paleis, dat nog in aanbouw is, verder uitbreiden en inrichten. De raket met ruimtevaarders Zhai Zhigang, Wang Yaping en Ye Guangfu moet vrijdag om 18.23 uur Nederlandse tijd (00.23 uur lokale tijd) worden gelanceerd vanuit het noordwesten van China. Zhai, Wang en Ye zijn donderdag gepresenteerd aan de buitenwereld. Het is de bedoeling dat ze in april volgend jaar terugkeren op aarde.

Het ruimtestation heet Tiangong, Chinees voor Hemels Paleis. Het eerste deel daarvan werd in april gelanceerd. Het bestaat tot nu toe uit één buis van 16 meter lang en 4 meter breed. Dat eerste onderdeel is Tianhe, Hemelse Harmonie. In juni gingen de eerste drie bewoners daar naartoe. Zij voerden enkele ruimtewandelingen uit, onder meer om een robotarm aan de buitenkant van het complex te installeren. In september keerden de bemanningsleden terug op aarde.

Volgend jaar moeten de volgende twee onderdelen van het ruimtestation gelanceerd worden. Die heten Wentian (Zoektocht naar de hemel) en Mengtian (Dromen van de hemel).

China is bijzonder ambitieus. Het land bracht in 2003 voor het eerst iemand naar de ruimte. Het was het derde land dat hierin slaagde, na de Sovjet-Unie/Rusland en de Verenigde Staten. Het land zette eerder dit jaar met succes een onbemand karretje op Mars. In 2019 landde China, als eerste, op de achterkant van de maan. Andere landen doen zulke projecten het liefst samen met anderen, maar China werkt bij voorkeur op eigen houtje.