Verdachte aanslag Kongsberg eerder in beeld bij politie

De 37-jarige Deen die wordt verdacht van het doden van vijf mensen in de Noorse stad Kongsberg was eerder in beeld bij de veiligheidsdiensten, omdat hij mogelijk zou zijn geradicaliseerd na zijn bekering tot de islam. De politie heeft eerder contact met hem daarover gehad, maar niet dit jaar.

In een persconferentie benadrukte de Noorse politiechef Ole Bredrup Sæverud dat er nog niets bekend is over het motief van de aanval van woensdag. De Deen heeft volgens Sæverud al wel bekend.