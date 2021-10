Eilandengroep in Stille Oceaan heeft hoogste vaccinatiegraad

Palau bestaat uit meer dan vijfhonderd eilanden en ligt bijna 1000 kilometer ten oosten van de Filipijnen. Het is niet de enige eilandengroep die er goed voor staat qua inentingen. Ook Fiji en de Cook Eilanden hebben een hoge vaccinatiegraad, 96 procent. Op de Cook Eilanden wonen ongeveer evenveel mensen als in Palau, in Fiji wonen bijna 900.000 mensen.

Andere landen in de regio hebben een lagere vaccinatiegraad. In Papoea-Nieuw-Guinea, met ongeveer 9 miljoen inwoners, is 1 procent van de bevolking volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zijn bijna zes keer zoveel prikken als in Palau zijn gezet. De Solomon Eilanden (650.000 inwoners) en Kiribati (119.000 inwoners) hebben minder dan 10 procent van de bevolking ingeënt.