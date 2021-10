Laatste vlucht van Italiaanse maatschappij Alitalia

Vanaf vrijdag neemt de Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij Italia Trasporto Aereo (ITA) een deel van de diensten van Alitalia over. Hoewel ITA wordt beschouwd als de plaatsvervanger van Alitalia, is volgens de Europese Commissie geen sprake van ‘economische opvolging’. Brussel wil dat ITA breekt met het verleden van Alitalia, dat al tijden in crisis verkeert.

Sinds 2002 maakt Alitalia geen winst meer. Verschillende pogingen om het bedrijf weer op de been te krijgen mislukten. In 2017 ging Alitalia failliet en nam de Italiaanse staat de maatschappij over. Rome verleende de maatschappij ongeveer 900 miljoen euro aan overbruggingssteun, die in de ogen van mededingingsautoriteiten in Brussel onwettig was. Daar kwam nog meer geld bij om Alitalia door de coronacrisis te loodsen.

Verontwaardiging

Het einde van Alitalia en de geplande start van ITA hebben meermaals geleid tot verontwaardiging en woede onder de meer dan 10.000 werknemerss, vooral omdat de ‘nieuwe’ maatschappij wil doorgaan met een fractie van het huidige personeelsbestand. ITA heeft werk voor krap 3000 medewerkers en begint aanvankelijk met 52 vliegtuigen.

Door eerdere protesten onder personeel moesten veel vluchten geannuleerd worden. Het merk Alitalia staat nog altijd te koop voor 290 miljoen euro. Tot dusver is er nog geen bod uitgebracht.

De eerste vlucht van Alitalia was op 5 mei 1947 en ging van Turijn, via Rome naar Catania. Ook pausen vlogen met de Italiaanse maatschappij. Tijdens zijn recente reis naar Boedapest verwees paus Franciscus naar het naderende einde van Alitalia in zijn toespraak tot journalisten. De Italiaanse regeringsleider Mario Draghi zei in april dat hij Alitalia beschouwde als een soort familie, ‘een ietwat dure familie, maar niettemin familie’.