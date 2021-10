Dodental door tropische storm op Filipijnen loopt op

Het dodental als gevolg van de tropische storm Kompasu op de Filipijnen is ruim verdubbeld. Zeker dertig mensen zijn volgens de nationale rampendienst om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Er zijn dertien vermisten.

De meeste doden vielen in de noordelijke provincie Ilocos Sur. Van de veertien mensen die daar omkwamen, is het merendeel verdronken. In de aangrenzende provincie Benguet stierven negen mensen toen hun huizen door aardverschuivingen werden bedolven.

De Filipijnen werden sinds het weekend geteisterd door storm Kompasu, die woensdag het land verliet en afgezwakt richting China en Vietnam trok. De storm ging gepaard met hevige regen en harde wind. Bijna 15.000 mensen sloegen op de vlucht. De schade aan de landbouw en infrastructuur wordt geschat op omgerekend bijna 19,6 miljoen euro.