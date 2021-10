Chiptekort raakt vraag naar navigatieapparatuur TomTom

Navigatiespecialist TomTom blijft last houden van de chiptekorten waardoor er minder auto’s geproduceerd worden. Daardoor is er ook minder vraag naar de navigatieapparatuur van de onderneming. Volgens topman Harold Goddijn blijft het herstel van het onderdeel Automotive, die navigatiesystemen levert aan automerken, ook achter bij de verwachtingen door de problemen in de toeleveringsketens.

TomTom verlaagde eerder zijn omzetverwachting voor het hele jaar naar 500 miljoen tot 530 miljoen euro. Daar hield het bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers aan vast, maar de doelstelling werd wel aangescherpt. De omzet komt eerder op 500 miljoen euro uit dan op 530 miljoen euro.

De opbrengsten in het derde kwartaal kwamen uit op 127,5 miljoen euro. Dat betekende een daling met 14 procent ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder. Bij Automotive zakte de omzet met ruim een vijfde tot 52,4 miljoen euro. Daartegenover stonden ‘solide’ resultaten bij Enterprise, het gedeelte van het bedrijf dat bedrijven, overheden en ontwikkelaars helpt met locatietechnologie. Daar steeg de omzet met 8 procent tot 43 miljoen euro.

24 procent minder

De consumentendivisie die de ooit zo populaire navigatiekastjes maakt, verkocht voor 24 procent minder aan producten. Daarmee werd 32,1 miljoen euro verdiend. Over de eerste negen maanden van het jaar kwam de omzet 3 procent lager uit op 391,8 miljoen euro.

Net zoals in de voorgaande periode gaf TomTom meer geld uit dan dat er binnenkwam. Het nettoverlies in het derde kwartaal van 2021 kwam uit op 20,8 miljoen euro. Een jaar eerder was dat tekort nog 67 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van het jaar kwam de min uit op 55,9 miljoen euro.