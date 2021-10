Biden wil windmolenparken in alle kustgebieden VS mogelijk maken

De plannen horen volgens Haaland bij ‘een ambitieuze routekaart’ om klimaatverandering het hoofd te bieden. Met de windparken wil president Biden in 2030 genoeg energie opwekken om 10 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. De plannen van de regering hebben echter nog toestemming nodig van verschillende kust- en milieugroeperingen voordat er met de bouw kan worden begonnen.

Biden maakte eerder dit jaar al bekend honderden miljarden in Amerikaanse infrastructuur te willen investeren. Zijn plan omvat grote investeringen in schone en duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens, om zo de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan. Hij heeft de doelstelling uitgesproken dat de VS in 2050 helemaal klimaatneutraal moeten zijn.