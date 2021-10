Amerikaanse havens draaien overuren vanwege feestdagen

De haven van Los Angeles blijft de komende maanden 24 uur per dag en zeven dagen per week open, maakte het Witte Huis woensdag (lokale tijd) bekend. De haven van het nabijgelegen Long Beach besloot daar een aantal weken geleden al toe.

In aanvulling op de aankondiging van de autoriteiten hebben private partijen ook aangekondigd ‘s nachts door te werken. Grote winkelketens als Walmart, Home Depot en Target, en vervoerders als UPS en FedEx, hebben toegezegd ‘s nachts meer goederen vanuit de haven verder het land in te vervoeren.

Het havengebied van Los Angeles/Long Beach aan de Amerikaanse westkust behoort tot de drukste havens van de VS. Het gebied heeft al maanden te maken met lange wachttijden voor het lossen van vrachtschepen en er liggen tientallen vrachtschepen voor anker bij de ingang van de haven in de Grote Oceaan. De opstopping zorgt voor problemen bij de levering van goederen in talloze sectoren.

Zowel de regering van de Amerikaanse president Joe Biden als private partijen vreesden dat de aanstaande feestdagen, waarbij Amerikaanse winkels een groot deel van hun jaaromzet genereren, in gevaar zouden komen. The Wall Street Journal berichtte eerder deze week al dat onder andere Walmart en Target daarom eigen schepen gingen charteren, die in kleinere havens terecht konden om zo de wachttijden in Los Angeles/Long Beach te omzeilen.