Melbourne beëindigt lockdown, ondanks recordaantal besmettingen

In de Australische miljoenenstad Melbourne komt volgende week een einde aan de maandenlange lockdown, omdat in deelstaat Victoria 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. Tegelijkertijd wordt er een recordaantal besmettingen geregistreerd, liet premier Daniel Andrews donderdag weten.

In 24 uur tijd werden 2297 nieuwe coronabesmettingen gemeld, het hoogste aantal in alle Australische staten sinds het begin van de coronapandemie.

‘Toch zullen we de lockdown beëindigen. Jullie laten je vaccineren, wij zullen heropenen. Ik doe wat ik zeg’, aldus Andrews. In de naburige deelstaat New South Wales, waar Sydney deel van uitmaakt, werden de coronamaatregelen na ruim honderd dagen afgelopen week al versoepeld omdat 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.

Als de vaccinatiegraad in de staten stijgt naar 80 en 90 procent hebben de autoriteiten meer versoepelingen beloofd en mogen bijvoorbeeld ook nachtclubs weer open. Australië heeft ruim een jaar lang geprobeerd het virus buiten de deur te houden maar begint nu met Covid-19 te leren leven, maakte de Australische premier Scott Morrison vorige maand bekend.