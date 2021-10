Uitreiking Gouden Televizier-Ring weer als 'vanouds'

De rode loper wordt donderdag weer uitgerold in Carré in Amsterdam. In het theater vindt de 56e uitreiking van de Gouden Televizier-Ring plaats. De Kinderen van Ruinerwold (BNNVARA), Een Huis Vol (KRO-NCRV) en Mocro Maffia (Videoland) maken kans om de opvolger te worden van Over Mijn Lijk.