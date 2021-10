Vrachtwagenchauffeur voor rechter voor doodrijden van motoragent

De 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant (Zuid-Holland) die ervan wordt verdacht opzettelijk een motoragent te hebben doodgereden, wordt donderdag in de rechtbank in Rotterdam verwacht tijdens de eerste openbare zitting in zijn zaak.

De vrachtwagenchauffeur reed op 7 juli motoragent Arno de Korte (47) aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het slachtoffer gaf de verdachte een stopteken nadat die door rood zou zijn gereden. Daarna zou de chauffeur de agent hebben aangereden en hem hebben meegesleurd. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er sterke aanwijzingen dat de verdachte de motoragent met opzet heeft aangereden. De man zit vast op verdenking van doodslag en het verlaten van de plaats van het ongeval.

Het slachtoffer is een agent van de verkeerspolitie van Rotterdam. Zijn dood had grote impact op zijn collega’s en de politietop. Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, sprak van een ‘niet te bevatten verlies voor zijn dierbaren, vrienden en collega’s van de eenheid politie Rotterdam’.

De verdachte is betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020. Bij het eerste incident was ook een motoragent het slachtoffer, die raakte door de aanrijding zwaargewond en moest een deel van zijn arm laten amputeren. De chauffeur kreeg destijds van de rechtbank in Rotterdam een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een rijontzegging van 18 maanden voorwaardelijk. Vorig jaar was de vrachtwagenchauffeur betrokken bij een ongeluk waarbij een 79-jarige vrouw overleed. Uit onderzoek bleek destijds dat de verdachte geen schuld had aan de dood van de vrouw. De zaak werd geseponeerd.

De rechtbank houdt donderdag een inleidende zitting, waarbij de stand van het onderzoek wordt besproken en eventueel de verlenging van de voorlopige hechtenis van de trucker aan de orde komt.