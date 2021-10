Deense man opgepakt voor aanval met pijl en boog in Noorwegen

De Noorse politie heeft woensdagavond een 37-jarige Deense man opgepakt voor de aanval met pijl en boog in de Zuid-Noorse stad Kongsberg. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Twee anderen, onder wie een politieagent, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het motief van de man is nog niet duidelijk.

De politie van Kongsberg, een stad op zo’n 80 kilometer ten westen van de Noorse hoofdstad Oslo, kreeg woensdagavond om 18.13 uur (lokale tijd) de eerste melding binnen van een man die met een wapen - volgens getuigenverklaringen een pijl en boog - mensen aanviel in het centrum van de stad. De verdachte dader, die de Deense nationaliteit heeft maar woonachtig is in Kongsberg, werd om 18.47 uur ingerekend. ‘Het duurde enige tijd voordat de eerste politieagent ter plaatse was’, schrijft de politie in een verklaring. Omdat er ‘veel geruchten rondgaan op sociale media’ heeft de politie besloten informatie over de aanval vrij te geven.

Volgens de politieverklaring is een agent die op dat moment niet aan het werk was gewond geraakt bij de aanval. Noorse media meldden eerder dat een agent in zijn rug was geschoten. In de Noorse krant VG zijn foto’s te zien van een pijl die in een houten muur in de stad is blijven steken. De autoriteiten gaan ervan uit dat de verdachte alleen handelde en geen andere wapens gebruikte.

‘De informatie die wij uit Kongsberg binnen krijgen is afschuwelijk’, zei de Noorse minister-president Erna Solberg woensdagavond laat in een persconferentie. ‘Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft’, aldus Solberg.

De nationale politie heeft agenten opgeroepen zich goed te bewapenen na het ‘ernstige incident.’ Doorgaans zijn Noorse agenten onbewapend. De autoriteiten hebben nu besloten agenten tijdelijk van vuurwapens te voorzien. De Noorse politie komt donderdag met een uitgebreidere verklaring over het incident als er ‘meer duidelijkheid is over wat er precies gebeurd is’.

Ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya, waar ruim tien jaar geleden de rechtse terrorist Anders Behring Breivik 69 mensen, voornamelijk tieners en jonge volwassenen, doodschoot. Kort daarvoor had hij in Oslo een bom laten ontploffen, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Het geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land. Breivik werd in 2012 veroordeeld tot een lange gevangenisstraf.