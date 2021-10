VS waarschuwen Iran: tijd voor nucleair overleg raakt op

Blinken deed die uitspraken na overleg met ministers uit Israël en de Verenigde Arabische Emiraten in Washington. Hij zei dat het punt in zicht komt waarop een terugkeer naar het oorspronkelijke atoomakkoord niet meer dezelfde voordelen met zich meebrengt als een paar jaar geleden. ‘En dat komt omdat Iran zijn nucleaire programma in de tussentijd op allerlei manieren heeft ontwikkeld.’

De minister zei dat Iran geen nucleair wapen mag ontwikkelen en dat diplomatiek overleg de meest effectieve manier is om dat te voorkomen. Iran heeft in zijn ogen echter onvoldoende laten zien dat het bereid is om een serieuze dialoog aan te gaan. Blinken zei dat de ‘tijd opraakt’ en wees dreigend op de ‘andere opties’ waar zijn land over beschikt, zonder in detail te treden over waar hij precies op doelde.

Atoomakkoord

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zei vervolgens: ‘Ik denk dat iedereen begrijpt, in Israël, de Emiraten en Teheran, waar we precies op doelen.’

In het atoomakkoord (JCPOA) uit 2015 sprak Iran met de VS en andere grote landen af dat het zijn nucleaire programma aan banden zou leggen. Daar stond de intrekking van economische sancties tegenover. De deal hield niet lang stand. In 2018 besloot de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump het akkoord in de prullenbak te gooien. Hij vond de afspraken niet ver genoeg gaan en legde weer zware sancties op.

Onderhandelingen

Nu Trump is vertrokken uit het Witte Huis, probeert de internationale gemeenschap om het nucleaire akkoord nieuw leven in te blazen. Er is onderhandeld in Oostenrijk, maar dat leidde niet tot een doorbraak. In Iran vond ondertussen ook een machtswisseling plaats. Daar moest de relatief gematigde president Hassan Rohani afgelopen zomer plaatsmaken voor de hardliner Ebrahim Raisi.

De Europese gezant Enrique Mora gaat donderdag naar verwachting in de Iraanse hoofdstad Teheran praten over hoe het nu verder moet. Een Iraanse minister opperde begin oktober dat de VS als blijk van goede wil minstens 10 miljard dollar (8,6 miljard euro) aan bevroren Iraanse fondsen zouden moeten vrijgeven als ze willen dat Teheran de nucleaire besprekingen hervat.