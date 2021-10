Oppositie woedend over ‘botte bezuiniging’ op kinderbijslag

Oppositiepartijen tonen zich in een debat woedend en uiterst kritisch over de ‘botte bezuiniging’ die het kabinet wil doorvoeren op de kinderbijslag om in uitvoeringsorganisaties te steken. Om 100 miljoen vrij te spelen, wil het kabinet de bijdrage aan de opvoeding van een kind in 2022 en 2023 niet aanpassen aan de stijging van prijzen, en in 2024 slechts beperkt. De SP noemt het plan ‘mesjogge’, DENK en de PvdA spreken van een ‘asociaal’ voorstel.