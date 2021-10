BP financiert eerste staalfabriek op zonne-energie

Een staalfabriek in de Amerikaanse staat Colorado wil het grootste deel van zijn benodigde energie halen uit zonnepanelen in plaats van steenkool. De fabriek van de Russische fabrikant Evraz, die schroot smelt en hergebruikt, installeert daarvoor 750.000 zonnepanelen, aldus een verklaring van het bedrijf. Olie- en gasconcern BP financiert de vergroening.

De panelen moeten in november zijn geïnstalleerd en zullen bijna alle energie leveren die de fabriek nodig heeft. Volgens BP, die het project als onderdeel van een joint venture financiert, is het de eerste staalfabriek ter wereld die dit voor elkaar krijgt.

De fabriek op zonne-energie komt op het moment dat grote staalproducenten in de VS serieuzer werk maken van het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen. Daarbij is het doel om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Maar het zal nog een hele opgave worden om dat doel te bereiken. De staalproductie, een van de meest vervuilende industrieën, is volgens sommige metingen verantwoordelijk voor ongeveer 6 procent van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide. Deskundigen hebben gezegd dat de overschakeling op hernieuwbare energie de sleutel is om de uitstoot te verminderen.