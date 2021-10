Britse overheid wil zorgen over lege schappen met kerst wegnemen

Britten hoeven zich geen zorgen te maken over lege schappen van bijvoorbeeld speelgoedwinkels in aanloop naar de kerst. Dat heeft de Britse minister en Conservatief parlementslid Oliver Dowden gezegd. Aanleiding is het wegsturen van containerschepen van de grootste haven van het Verenigd Koninkrijk vanwege een gebrek aan chauffeurs om containers te vervoeren.

Dinsdag maakte containervervoerder Maersk bekend dat verschillende grote schepen zijn uitgeweken van de haven van Felixstowe omdat door het chauffeurstekort containers niet verder naar het binnenland vervoerd kunnen worden en er geen ruimte is om containers op te slaan in de haven. Die schepen werden omgeleid naar havens op het Europese vasteland. Felixstowe in het oosten van Engeland verwerkt meer dan een derde van alle containers in het Verenigd Koninkrijk.

Dowden zei dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken, want volgens hem zijn de problemen in de haven al aan het verminderen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat mensen hun speelgoed voor Kerstmis kunnen krijgen. Ik zou zeggen ga gewoon kopen zoals je normaal doet.’

Het truckergebrek in het Verenigd Koninkrijk heeft al geleid tot tekorten bij benzinestations omdat er onvoldoende brandstof aangevoerd kon worden. Ook hebben supermarkten en andere winkels te kampen gehad met lege schappen door problemen bij de bevoorrading.