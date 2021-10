Facebook wil journalisten en activisten meer bescherming bieden

Facebook gaat voortaan ook activisten en journalisten als publieke figuren beschouwen en ze daarmee meer bescherming bieden tegen pesterijen en lastigvallen. Het hoofd veiligheid van de socialemediagigant, Antigone Davis, heeft de stap aangekondigd. Het Amerikaanse platform ligt momenteel onder een vergrootglas van toezichthouders en parlementariërs over hoe het omgaat met scheldpartijen, dreigementen en andere ongewenste reacties op het netwerk.

Facebook maakt een onderscheid tussen publieke personen en ‘gewone’ gebruikers. Die laatste groep mag bijvoorbeeld in principe oproepen een beroemdheid om te brengen, maar soms wordt opgetreden. Zo zei het netwerk dit jaar content te verwijderen waarin de dood van George Floyd wordt geprezen, omdat deze door de Amerikaanse politie gedode arrestant is gelabeld als een publiek figuur. Het bedrijf wil echter geen lijst geven met namen die tot deze groep behoren. Dat wordt per geval bepaald.

Aanvallen op publieke figuren van uiteenlopende aard zullen minder worden geaccepteerd, zei de veiligheidschef. De stap is onderdeel van pogingen van het netwerk om aanvallen op vrouwen, gekleurde mensen en de lhbti-gemeenschap te verminderen. Zo worden posts waarin iemand al dan niet gefotoshopt ongewenst in een seksuele context wordt geplaatst niet langer toegestaan.