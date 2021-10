IMF pleit voor gerichte energiesubsidies voor armere huishoudens

Volgens Medas zijn brede subsidieregelingen duur, omdat ook mensen die het eigenlijk niet nodig hebben ervan profiteren. Beleidsmakers doen er volgens hem verstandiger aan gerichte hulp te bieden aan gezinnen met lage inkomens. Die worden namelijk het meest getroffen door de recente stijging van de energieprijzen. Ook zijn brede regelingen niet vriendelijk voor het milieu, omdat het tot een hoger energieverbruik kan leiden.

De olieprijzen zijn de afgelopen weken gestegen tot de hoogste niveaus in jaren en records voor de gasprijzen in Europa. Daardoor neemt de bezorgdheid over een aanhoudende stijging van de inflatie toe. Medas zei dat de stijging tot op zekere hoogte te verwachten was omdat de wereldwijde vraag weer aantrok door het herstel van de coronapandemie. Het IMF dringt er bij landen op aan over te stappen op meer groene energie.