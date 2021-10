Chipbedrijven en Adyen helpen beurs Amsterdam aan winst

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst gesloten, geholpen door mooie plussen voor de chipfondsen ASML, ASMI en Besi en betalingsbedrijf Adyen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, ging omlaag na publicatie van cijfers over de omzet in het derde kwartaal die niet echt goed vielen bij beleggers op het Damrak.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 777,52 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1055,36 punten. Londen, Frankfurt en Parijs lieten koerswinsten tot 0,8 procent optekenen.

Chiptoeleverancier ASMI was koploper bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een winst van 4 procent. Branchegenoten ASML en Besi gingen tot 2,4 procent vooruit. Betalingsdienstverlener Adyen, verlichtingsbedrijf Signify en chemicaliëndistributeur IMCD stonden ook bovenaan met plussen tot 3,5 procent. Grootste daler was verzekeraar Aegon met een min van 2,9 procent.

Just East Takeaway

Just Eat Takeaway werd 1,7 procent lager gezet in de hoofdindex. Het concern verwerkte afgelopen kwartaal 266 miljoen bestellingen. Dat is 25 procent meer dan een jaar geleden, maar minder dan in het tweede kwartaal van 2021. Volgens topman Jitse Groen is de groei sterk gebleven, ondanks dat het grootste deel van de wereld terugkeert naar het leven van voor de coronapandemie.

Biotechnoloog Galapagos was uitblinker in de MidKap met een stijging van 8,5 procent. De toeleverancier aan apotheken en ziekenhuizen Fagron zakte 0,6 procent bij de middelgrote fondsen na bekendmaking van cijfers. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore had een slechte dag en was hekkensluiter met een verlies van 5,6 procent.

Envipco

Envipco steeg ruim 9 procent bij de lokale fondsen. De producent van statiegeldsystemen gaat honderden machines plaatsen bij supermarkten in de Amerikaanse staat Connecticut. Investeerder HAL won 0,3 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat Coolblue zijn beursgang tot nader order heeft uitgesteld vanwege de huidige onzekerheid op de markten. De webwinkel, waarvan HAL 49 procent bezit, wilde eigenlijk deze maand naar de beurs in Amsterdam.

SAP won 3,9 procent in Frankfurt. Het Duitse softwareconcern schroefde zijn verwachtingen opnieuw op. In Parijs vielen de resultaten van luxegoederenconcern LVMH (plus 3,2 procent) in de smaak.

De euro was 1,1576 dollar waard, tegen 1,1533 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie was vlak op 80,61 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 83,28 dollar per vat.