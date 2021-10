Blokhuis zegt onderzoek naar misstanden in de topsport toe

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport, dat heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over misstanden in de turnsport. Hij wil ook de danswereld, waarover signalen van grensoverschrijdend gedrag recent naar buiten kwamen, meenemen in het onderzoek. De Kamer wil dit ook.

Een rapport over lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld in de turnwereld zorgde dit voorjaar voor veel rumoer. De bewindsman sprak van een ‘beladen onderwerp’ en zei het belangrijk te vinden dat er openlijk over wordt gepraat. ‘Niets kan het veroorzaakte leed helemaal wegnemen’, zei hij.

Het onderzoek dat Blokhuis wil, moet achterhalen wat er in de topsportcultuur moet veranderen om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verminderen. De staatssecretaris benadrukte wel dat de Raad voor Cultuur al onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag in de kunst- en cultuursector. De danssport en danssector zijn versnipperd, dat vraagt volgens Blokhuis om een gezamenlijke aanpak. Hij gaat in overleg over hoe dit het beste gedaan kan worden.

Tegemoetkoming

Een commissie die zich op verzoek van sportkoepel NOC*NSF over de kwestie boog, adviseerde begin van de week dat slachtoffers een tegemoetkoming van 5000 euro moeten krijgen, betaald door turnbond KNGU en NOC*NSF. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zei ‘ongemak’ te voelen bij dat bedrag. ‘Wat is 5000 euro als je leven getekend is door wat je hebt meegemaakt in je jeugd?’ Ze wil, samen met PvdA en SP, dat het kabinet kijkt of het uitgebreid moet worden met vergoedingen voor zorgkosten

Blokhuis ontraadde echter een motie die daartoe oproept, omdat hij vindt dat dit bedrag ‘onderbouwd tot stand is gekomen’. Hij wil ook geen verwachtingen wekken die je niet kunt waarmaken. ‘Maar als de Tweede Kamer wel breder wil kijken en de motie steunt, dan moet het kabinet ermee aan de slag’, aldus de bewindsman. Over de moties die zijn ingediend wordt na het herfstreces gestemd.

Verscheidene oud-turnsters en klokkenluider uit de danswereld Kim Koumans waren woensdag aanwezig bij het debat.