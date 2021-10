Werkgevers en bonden akkoord over cao schilders en glaszetters

Vakbonden en werkgevers zijn akkoord over een nieuwe cao voor schilders, glaszetters en afwerkers in de bouw. De 17.000 werknemers in deze branche krijgen er, bij instemming van de achterban, per 1 januari 2,75 procent loon bij. In de periode tot en met oktober 2025 wordt bij loonsverhogingen automatisch gekeken naar inflatie en prijsstijgingen.